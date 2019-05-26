«Бывших» жен не бывает? Николаев намекнул Королёвой на воссоединение

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначное поздравление композитора спровоцировало догадки в Сети.

 Разгульный образ жизни Игоря Николаева одна из самых обсуждаемых тем. В сети регулярно появляются доказательства измен и интрижек композитора с молоденькими поклонницами, коллегами и случайными дамами. Да и сам артист не прочь подлить масло в огонь скандалов и интриг. Так, в соцсети Николаев неоднозначным поздравлением Наташи Королёвой с днём рождения намекнул экс-супруге на воссоединение. Сегодня звезде российской эстрады исполняется 46 лет. В честь события Игорь опубликовал фрагмент клипа песни Королёвой «Прощайте детские мечты», которую специально написал для экс-жены.

 Примечательно, что на трогательные пожелания композитора с трепетом и благодарностью откликнулась и виновница торжества. Судя по всему, «бывших» жен не бывает, если даже спустя столько лет после расставания экс-супруги сохранили настолько хорошие отношения. Не исключено, что на фоне ностальгии по былым временам в паре могут зародиться новые чувства. К тому же, по слухам, семья Королёвой и Тарзана переживает сейчас не лучшие времена, а Николаев, как настоящий мужчина, может вовремя подставить плечо «поддержки», тем самым, вновь сблизиться с бывшей женой.

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Автор - Лера Тихомирова
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