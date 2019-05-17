Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Сегодня, 15:04 \\ Шоу-бизнес

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Сегодня «русалка» российской эстрады Наташа Королёва отмечает день рождения. Певице исполнилось 46 лет. На своей странице Сергей Глушко трогательно поздравил жену с праздником, добавив к поздравлению отфотошопленное фото супруги. На отредактированном снимке исполнительница выглядит идеально. Красивый ровный тон лица и ни единой морщинки, эффектный макияж и невероятные украшения — не зря в своем поздравлении Тарзан назвал Наташу своей королевой.

Не исключено, что отфотошопленным снимком Сергей намекает супруге на то, что ее внешность уже давно далека от идеала. Как неоднократно признавалась сама Королёва, она негативно относится к пластическим процедурам и не прибегала к таким методам омоложения. После просьбы Глушко «не превращаться в тетку» певица начала активно заниматься спортом, правильно питаться, а также с недавнего времени является фанаткой таких методов оздоровления как гирудотерапия и хиджама. Вполне вероятно, Тарзан в своем поздравительным фото дал понять жене, что эти методы не вернут ей молодость. Судя по всему, шоумен намекнул супруге на пластику — как действенный метод предотвращения возрастных изменений внешности.

Неужели Глушко хочет вторую «Горбань»? В сети давно ходят слухи, что стриптизер якобы изменяет Королёвой с молодой актрисой. Тарзан «лайкает» все публикации 32-летней Марии. Кроме того, Сергей не стыдится публиковать на своей странице неоднозначные посты с коллегой, которыми подогревает слухи о любовной связи с девушкой. Возможно, шоумен решил «омолодить» жену, дабы возродить остывшие чувства и «удержать» себя от измен.

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Автор - Анна Журавлева
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