Черепно-мозговая и сотрясение. «Развлечения» на «Доме-2» могут стоит Милославской жизни

Сегодня, 14:31 \\ Шоу-бизнес

Неудачный бросок девушки в бассейн пагубно отразился на здоровье участницы.

 В последнее время проект «Дом-2» всё больше обретает славу негативного характера: скандалы, унижения и ожесточённые разборки. Так, телестройка вновь стала площадкой для серьёзной потасовки. В соцсети анонсировали новый выпуск, где игры участников закончилась трагическим концом. Предполагается, всё началось с невинной шутки Анастасии Милославской и её подруг, которые подарили Славе, Никите и Максиму Потемкину резиновую куклу, намекая на «волшебство». Но, парни, судя по всему, чувство юмора девушек не оценили и расправиться с главной «проказницей» решили традиционным на «Доме-2» способом — броском в бассейн.

 В ролике отчётливо заметно, как во время неудачного броска Анастасии Милославской в бассейн девушка серьёзно ударилась головой и позвоночником о борт бассейна. Примечательно, что на днях в соцсети участница телестройки пожаловалась на плохое самочувствие, заявив о черепно-мозговой травме и сотрясении мозга. И хотя по правилам шоу Настя не имеет право заранее разглашать о причине травмы, очевидно, тяжёлое состояние Милославской связано с неудачными играми около бассейна. Так или иначе, а «развлечения» на «Доме-2» могут стоит Милославской жизни.

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Автор - Лера Тихомирова
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