Боится мужчин? Гузееву до одиночества могла довести жестокость первого избранника

«Просто сидел и бил меня гантелей»», - делится воспоминаниями ведущая.

Мало кто знает, что популярная телеведущая Лариса Гузеева пережила непростой период в своей жизни. В недавнем выпуске программы «Давай поженимся!» телеведущая поделилась со зрителями несчастливыми воспоминаниями и о том, как ей удалось начать жизнь из чистого листа.

Помимо того, что актриса пристрастилась к спиртному во время первого брака, ей пришлось терпеть жестокость избранника. Гузеева рассказала о побоях мужа, которые она терпела не один год. «Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются», поделилась воспоминаниями ведущая. Спустя семь лет брака Гузеева смогла взять себя в руки – не только завязала с выпивкой, но и ушла от жестокого супруга. Второй брак телеведущей также продержался недолго. А в 2017 году стало известно, что Гузеева рассталась и с третьим мужем Игорем Бухаровым.

Сейчас телеведущая, видимо, не намерена устраивать личную жизнь. Гузеева на данный момент занята своей карьерой, много времени уделяет дочери и родным. Не исключено, что Ларису до одиночества могла довести жестокость первого мужа. Бесчеловечное отношение супруга могло привести к тому, что ведущая не только разочаровалась в мужчинах и перестала им доверять, но и стала избегать их. Неужели главная сваха страны боится мужчин? Возможно, по этой причине все последующие браки Гузеевой заканчивались разводами, а сейчас телеведущая и вовсе, похоже, «поставила крест» на личной жизни.