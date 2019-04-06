«Алкоголик» и «русалка» сойдутся? Николаев отобьет у Тарзана Наташу

Сегодня, 11:07 \\ Шоу-бизнес

В этом уверены пользователи - былые чувства, теплые поздравления - Игорь все еще жалеет о том, что потерял артистку.

Известный исполнитель Игорь Николаев прожил целых 10 лет с артисткой Натальей Королёвой, но потом их брак распался. По словам самой Натальи она твердо приняла решение уйти от композитора, так как в паузе отношений с Игорем она познакомилась с Сергеем Глушко. Сейчас она счастлива с ним в браке уже около 20 лет, пара воспитывает сына Архипа, но многие считают, что Николаев все же отобьет возлюбленную Наташу у Тарзана.

По словам пользователей, Игорь все еще любит Королёву, а его теплые поздравления и вовсе умилили многих. «Ой, это так мило с вашей стороны», «Игорь и Наташа самая красивая пара была. Жаль, что вы не вместе», «Мне кажется, вы ее до сих пор любите», «Вы пара моего детства», - восхищаются фанаты.

После того, как Наталья поставила точку в отношениях с Игорем, он изо всех сил пытался ее вернуть. Композитор прямо со сцены делал громкие заявления в адрес Натальи, признавался ей в любви, но решение артистки было окончательным.

По предположению, у Николаева все еще не утихли былые чувства, которые он испытывал в романе с Королёвой.

Сама Королёва раньше признавалась в том, что был тот момент, когда можно было все вернуть, но Игорь опоздал, ведь на тот момент Наталья была Беременна от Сергея Глушко.

Неужели есть возможность, что Николаев все же завоюет сердце бывшей супруги? Неужели «алкоголик» и «русалка» воссоединятся? Вот некоторые читатели с уверенностью заявляют о том, что этой паре не быть вместе из-за того, что сети только и говорят, что Игорь Николаев спивается и изменяет своей нынешней жене, а певица не захочет возвращаться туда, где ее когда-то предали. Вряд ли Наталья разрушит счастливую и полноценную семью ради одной любви исполнителя.

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Автор - Екатерина Браун
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