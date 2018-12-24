Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также нежелание девушки видеть свекровь в своем жилище – все это могло стать причинами опрометчивого поступка.

Кто же мог знать, что Дарья Пынзарь окажется столь бессердечной девушкой?

Свою «драгоценную» свекровь она не пустила на порог собственного дома, направив бедную женщину в отель. Дарья, прожив около пятнадцати лет с мужем, так и не нашла общий язык с самой важной для него женщиной – его матерью.

В сети много раз всплывали «на поверхность» конфликты Пынзарь со свекровью. Но самой скандальной новостью стал тот момент, когда женщина переселилась в московскую квартиру Дарьи. Не успела та переехать в Турцию на постоянное место жительства, как родственники мужа «обрезали ей все пути к отступлению».

Девушку несколько ошарашила подобная новость, ведь ее никто не предупредил о том, что во время ее отсутствия в ее квартире будет проживать все семейство ее законного супруга.

Страсти со временем поутихли, а девушка вроде наладила контакт со свекровью. По крайней мере все так считали.

Но до того, чтобы заселить приехавшую из далекой России к ней в Турцию в гости свекровь, додумалась только Дарья, никто не ожидал подобного хода событий. Пынзарь просто не пустила свекровь на порог дома. Получается, это все-таки была своеобразная месть за квартиру? Вполне вероятно, что все это время в душе девушки таилась злоба и желание отомстить. А иначе, чем можно объяснить подобный поступок Пынзарь?

И весьма интересен тот факт, что Сергей, как глава семьи просто так допустил, чтобы его мать жила в отеле, когда у него вполне достаточно места для родного человека в собственном доме. По всей видимости, порядками в семье Пынзарь заправляет именно Даша.

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Автор - Елизавета Маврина
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