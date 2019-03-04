«Изнасиловали и бросили»: Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде

Сегодня, 08:53 \\ Шоу-бизнес

Об этом можно судить, опираясь на ряд фактов. Неопрятный макияж и прическа, безвкусный наряд телеведущей и негативная реакция на появление Юлии на красной дорожке.

Юлия Барановская в качестве гостя приехала на фестиваль «Жара», который славится шикарными нарядами на красной дорожке, веселыми тусовками и потрясающими концертами.

Но известная телеведущая не только не вписалась в общую толпу, она буквально приковала к себе всеобщее внимание и вспышки фотокамер. Несмотря на ее старания и тщетные попытки стилистов привести внешний вид Юлии в порядок, все закончилось провалом.

Учитывая то, что у Барановской практически не бывает стильных образов, она прямо-таки превзошла саму себя. С «гнездом» на голове, и одетая в безразмерную рубашку поверх ночной сорочки – именно так можно описать внешний вид телеведущей. Особую «изюминку» и без того странному наряду прибавил макияж девушки. По мнению фанатов, все выглядело так, будто ее изнасиловали и бросили, а жара в жизни телеведущей началась еще до открытия фестиваля. «Криво» подведенные глаза, мутный взгляд и «глупая» усмешка на губах.

Создавалось впечатление того, что у Барановской была бурная и далеко не трезвая ночь. Юлия всегда создавала впечатление порядочного человека, показательной матери и буквально олицетворяла идеал 21 века. Однако в этот раз она предпочла разрушить свой «порядочный образ» и предстать во всей красе.

Когда-то считающаяся «иконой стиля» Юлия раз за разом попадает в топ худших образов вечера. Девушке даже предложили сменить стилиста, чтобы больше так не позориться. Вот и сейчас Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде.

А кто-то из хейтеров предположил, что именно потому что у телеведущей напрочь отсутствует вкус, она и не может найти себе нового благоверного. И это вполне вероятно, ведь кто обратит внимание на девушку, которая не следит за своим внешним видом, даже если она является обладательницей такого же материального состояния, как и Юлия.

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Автор - Елизавета Маврина
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