Джордж Клуни с женой разыграли благотворительное двойное свидание между поклонниками

«Дэни Оушен» записал видеообращение, в котором приглашает на двойное свидание со своей женой Амаль случайного попечителя его благотворительного фонда.

Чтобы стать сотрапезником Джорджа и Амаль Клуни, нужно лишь внести пожертвование в их семейный фонд Clooney Foundation For Justice, который занимается повышением ответственности за нарушение прав человека по всему миру.

Актёр подошёл с юмором к записи видеообращения — там он называет себя «Дэни Оушеном» и «единственным Бэтменом с сосками», стараясь при этом в максимально выгодном свете представить свою жену: «Амалия — всемирно известный юрист по защите прав человека, профессор юридического факультета и ведущий идеолог концепта справедливости во всём мире». Сам же Клуни при этом представлен, как просто «актёр».

Интересно, что сама Амаль не появляется в кадре ни на секунду, но титры убеждают зритея в том, что она: «Непременно появится на двойном свидании».