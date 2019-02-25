Баба ягодка опять: Миронова встретила 5-й юбилей танцуя на улицах Гонконга

Сегодня, 06:21 \\ Шоу-бизнес

Актриса из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» отправилась праздновать страны Азии.

Дочь всемирно известного советского актёра Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой, которая играла роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». В этой же киноленте появилась их дочь Мария на руках у мамы.

Сейчас маленькая девочка из популярного советского фильма приехала домой в Москву после праздничного отпуска в Азии в честь своего 45-летия.

Мария всегда была очень спокойной и сдержанной, однако, она встретила свой 5 юбилей танцуя на улицах Гонконга, посещая канатную дорогу, встретим обезьянок-воришек, пройдя по знаменитому мосту «Руки Бога» и купаясь в океане. Всё это она показала в новом ролике на своей личной страничке instagram.

По словам актрисы, она влюбилась в Азию. Сначала Мария отправилась в Китай, а после во Вьетнам. Фанаты Мироновой не могут поверить в её возраст, потому что она не перестала выглядеть старше 25 лет. Не зря говорят: «В 45 — Баба ягодка опять».


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Автор - Дарина Ваулова
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