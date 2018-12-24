«Последняя попытка уходящей певицы»: Фанаты обвинили Успенскую в чрезмерной раскованности

Ноги, оголённые практически до ягодиц, вызвали неодобрение в Сети.

Любовь Успенская известна своим стремлениям к омоложению. В свои 65 лет женщина предпочитает пластические операции, яркий макияж и экстравагантные наряды. Тяга ко всему молодёжному уже распространилась и на творчество: певица стала исполнять дуэты с рэперами, уйдя от классического шансона.

Но если ранее такие перемены в стиле были интересными, то последнее время раскованность звезды стала переходить все границы. В первую очередь вульгарность в новых луках обнаружили пользователи в соцсетях. Именно в Instagram Любовь опубликовала снимком, на котором запечатлён её сценический образ, который несвойственен для артисток преклонного возраста. Успенска надела откровенное мини, ботфорты и вызывающе закинула ногу на ногу, демонстрируя свою чрезмерную раскованность. Фанаты назвали это фото «последней попыткой уходящей певицы», а также оставили комментарии по поводу её новой манеры исполнения: «Хорошо, что к молодой аудитории направилась, рэп и тд, но не надо увлекаться , иначе потеряете массовость...., нелепо в 65 косить под безбашенную молодушку, держите марку Успенской, в жанре шансон, но не блатняк».