Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

Сегодня, 22:12 \\ Шоу-бизнес

Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах что-то изменить.

До брака с принцем Гарри у актрисы Меган Маркл была совершенно другая жизнь. После того, как она стала членом королевской семьи многое в ее распорядке дня и будничных делах поменялось. СМИ не раз сообщали, что женщина многим пожертвовала, чтобы стать герцогиней. В частности, ей пришлось переехать в Великобританию, а в родных США она бывает крайне редко. Единственная радость – ее мать периодически навещает, приезжая на несколько дней в европейское государство.

Видимо, нахождение вдали от Родины серьезно влияет на ее состояние и жизнь в целом. Недавно пресса сообщила, что Меган Маркл собирается увезти сына в США. Ребенку всего лишь 3 недели, но даже это не останавливает молодую мать. Она хочет побыстрее познакомить своего первенца с родной Калифорнией. Кто знает, может она решится на отчаянный шаг и вовсе там останется.

Скорее всего, Маркл устала быть в «клетке», постоянно выполнять королевские правила и следовать ограничениям. Не каждый человек сможет так кардинально изменить свой образ жизни, даже, если от этого зависят отношения с любимым человеком. Кроме того, у Маркл далеко не лучшие взаимоотношения с Елизаветой II. Возможно, именно ее давление на невестку вынуждает перебраться на другой континент.

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Автор - Александра Рождественская
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