На фоне «старушки» Пугачёвой? София Ротару похвасталась молодостью и здоровым видом

На дне рождения внучки певица выглядела как подружка именинницы.

Известная украинская певица София Ротару дала фору даже самой известной российской певице «старого» поколения Алле Борисовне Пугачёвой. И пускай разница в возрасте у женщин не сильно большая, Ротару доказала, что в свои 71 она выглядит лучше, чем «старушка» Пугачёва в 70.

Своими новыми публикациям в Instagram Ротару похвасталась молодостью и здоровым видом, что непременно вызвало большой восторг её преданных фанатов. Конечно, на фоне многих других звёзд шоу-бизнеса, которые намного моложе Софии Михайловны, певица выглядит невероятно подтянутой и красивой. Видимо, во многом тут сыграло то, что Ротару не имеет каких-либо серьёзных вредных привычек, в то время как та же Пугачёва, по всей видимости, любила и выпить, и закурить хорошего табака.

К слову, сегодня внучка Софии Ротару празднует свой 18 день рождения. Конечно, певица не побрезговала появиться в модном образе, который только украшал её здоровый и живой внешний вид.