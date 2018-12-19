Принц Уильям заставляет Кейт Миддлтон готовить лично, боясь отравиться

Будущий наследник трона, очевидно, не доверяет кухаркам при дворце.

Как оказалось, ситуация в королевской семье продолжает оставаться очень напряжённой. 93-летняя королева долго не сможет оставаться на троне и уже вовсю началась подготовка нового наследника английской короны. Скорее всего, королем станет молодой и амбициозный Уильям, герцог Кембриджский.

Неожиданно для всех стала новость о том, что Уильям не доверяет кухаркам при дворце, которые могут готовить не только ему, но и самой королеве. Видимо, у наследника на фоне процесса престолонаследования началась лёгкая паранойя и Уильям боится, что его могут отравить. Так, все недавно узнали о том, что принц Ульям заставляет свою жену Кейт Миддлтон готовить на кухне лично.

Шокирующие новости говорят о том, что Кейт Миддлтон вынуждена после многочисленных благотворительных и светских раутов, работы и воспитания троих детей, ещё и готовить мужу его любимые и проверенные временем блюда. Поэтому многие восхищаются Миддлтон за её выдержку и преданность мужу, ведь другая бы герцогиня не выдержала такого графика.

Бывшим поваром дворца сообщается, что Кейт готовит, преимущественно, здоровую и полезную пищу, пытаясь следить не только за своей фигурой, но и за здоровьем мужа.