Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

Сегодня, 20:21 \\ Шоу-бизнес

Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Еще несколько лет назад телеведущая Ольга Бузова решила стать дизайнером создала свой бренд Olga Buzova Design и открыла сеть магазинов. С того времени Бузова позиционирует себя как «модную штучку». Тем не менее, нередко можно заметить, что вещи, которые носит Ольга можно встретить в популярном китайском магазине. Так, совсем недавно Ольга похвасталась стильными кроссовками, которые без труда можно найти в дешевом интернет-магазине. Не исключено, что Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress и выдает за дорогостоящую брендовую обувь, когда на деле это низкопробный ширпотреб.

Стоит отметить, что «дизайнерскую» одежду Бузовой может позволить себе далеко не каждый, зато в интернет-магазине популярной китайской торговой площадки такого же рода наряды можно купить за «смешные» цены. Востребованная артистка очень часто появляется на публике в действительно брендовых вещах, например, в костюме за полмиллиона рублей, но и, судя по всему, от китайских подделок тоже не отказывается.

Вероятно, резко набравшая популярность ведущая еще не привыкла к своему положению, поэтому и пользуется услугами бюджетного интернет-магазина.

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Автор - Маргарита Фрет
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