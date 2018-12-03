Фанаты пристыдили Наташу Королёву за мини-платье и «страшные» ноги

Пользователи Сети заявили, что им неприятно смотреть на обнаженную женщину в возрасте.

45-летняя певица с украинскими корнями Наташа Королёва недавно стала гостьей юмористического шоу «Вечерний Ургант». Стоит отметить, что знаменитость тщательно подготовилась к съемкам, а потому подобрала платье бежевого цвета, туфли в тон, сделала макияж и прическу. В целом пользователи Сети на страничке певицы в Instagram оценили внешний вид Натальи. Единственное, за что артистку пристыдили, так это за мини-платье и «страшные» ноги.

Многим фолловерам показалось, что область коленок певицы выглядит совсем непривлекательной, а некоторые хейтеры и вовсе заявили, что Королёвой в её возрасте стоит скромнее одеваться и прикрывать ноги, а также далеко не модельные параметры. При этом преданные поклонники Королёвой остались при своём мнении и несмотря на обвисшую кожу на коленках заявили, что «Наташа украсит любого мужчину».