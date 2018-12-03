Фанаты пристыдили Наташу Королёву за мини-платье и «страшные» ноги

Сегодня, 18:15 \\ Шоу-бизнес

Пользователи Сети заявили, что им неприятно смотреть на обнаженную женщину в возрасте.

45-летняя певица с украинскими корнями Наташа Королёва недавно стала гостьей юмористического шоу «Вечерний Ургант». Стоит отметить, что знаменитость тщательно подготовилась к съемкам, а потому подобрала платье бежевого цвета, туфли в тон, сделала макияж и прическу. В целом пользователи Сети на страничке певицы в Instagram оценили внешний вид Натальи. Единственное, за что артистку пристыдили, так это за мини-платье и «страшные» ноги.

Многим фолловерам показалось, что область коленок певицы выглядит совсем непривлекательной, а некоторые хейтеры и вовсе заявили, что Королёвой в её возрасте стоит скромнее одеваться и прикрывать ноги, а также далеко не модельные параметры. При этом преданные поклонники Королёвой остались при своём мнении и несмотря на обвисшую кожу на коленках заявили, что «Наташа украсит любого мужчину».

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Живут втроем? Соседи Лазарева заметили его вместе с Малиновским и 5-летним сыном

Певца видели в компании его экс-любовника Алекса Малиновского в ресторане в тот момент,...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

В Сети обсуждают новую беременность Леры Кудрявцевой

 Игорь Макаров, молодой муж 48-летней Леры Кудрявцевой, опубликовал в своем аккаунте...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ