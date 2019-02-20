Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым, спасла успех певицы.

 Уже которой месяц в Сети активно обсуждается тема семейных проблем Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: разгульный образ жизни композитора, череда пьянок и романов. Паре даже начали предрекать развод. И хотя Юля никаких комментариев на эту тему не даёт, однако, явно такая ситуация отражается не лучшим образом на состоянии актрисы. Ведь, помимо стресса и психической неустойчивости, дело касается и профессиональной деятельности Проскуряковой. Очевидно, из-за скандалов с Николаевым Юлия рискует лишиться карьеры.

 Уже который год Юлия активно завоёвывает театральное поприще, однако, помимо мелких спектаклей и незначительных ролей в кино, актриса нигде не участвует. Примечательно, что и Николаев со своими связями и знакомствами никак не влияет на судьбу жены. Более того, своим статусом и образом Игорь лишь усугубляет ситуацию. Юлию, в принципе, перестали воспринимать, как талантливую артистку, приписывая женщине единственный статус — «жена Николаева». К тому же, из-за чёрной славы алкоголика и бабника композитора пострадала и светлая репутация Юлии, которая позиционировала себя, как лучезарный и чистый человек. Очевидно, любому терпению приходит конец и не удивительно, если Проскурякова, как очередная «русалка» Наташа Королёва уйдет от мужа ради спасения карьеры.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Живут втроем? Соседи Лазарева заметили его вместе с Малиновским и 5-летним сыном

Певца видели в компании его экс-любовника Алекса Малиновского в ресторане в тот момент,...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

В Сети обсуждают новую беременность Леры Кудрявцевой

 Игорь Макаров, молодой муж 48-летней Леры Кудрявцевой, опубликовал в своем аккаунте...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ