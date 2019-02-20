Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым, спасла успех певицы.

Уже которой месяц в Сети активно обсуждается тема семейных проблем Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: разгульный образ жизни композитора, череда пьянок и романов. Паре даже начали предрекать развод. И хотя Юля никаких комментариев на эту тему не даёт, однако, явно такая ситуация отражается не лучшим образом на состоянии актрисы. Ведь, помимо стресса и психической неустойчивости, дело касается и профессиональной деятельности Проскуряковой. Очевидно, из-за скандалов с Николаевым Юлия рискует лишиться карьеры.

Уже который год Юлия активно завоёвывает театральное поприще, однако, помимо мелких спектаклей и незначительных ролей в кино, актриса нигде не участвует. Примечательно, что и Николаев со своими связями и знакомствами никак не влияет на судьбу жены. Более того, своим статусом и образом Игорь лишь усугубляет ситуацию. Юлию, в принципе, перестали воспринимать, как талантливую артистку, приписывая женщине единственный статус — «жена Николаева». К тому же, из-за чёрной славы алкоголика и бабника композитора пострадала и светлая репутация Юлии, которая позиционировала себя, как лучезарный и чистый человек. Очевидно, любому терпению приходит конец и не удивительно, если Проскурякова, как очередная «русалка» Наташа Королёва уйдет от мужа ради спасения карьеры.