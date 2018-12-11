«Мам, это глупо» — дочь Гузеевой опозорила ведущую на камеру

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Судя по всему, ведущая заставляет дочь работать против ее желания.

 Лариса Гузеева родила дочь Ольгу от Игоря Бухарова в достаточно позднем возрасте, когда ей было 40 лет. В этом году девушке исполнится 19. В этом возрасте дети уже становятся достаточно самостоятельными, однако ведущая передачи «Давай поженимся», похоже, не собирается отпускать наследницу далеко от себя.

Сегодня в Instagram-Stories она рассказала, что слышит по этому поводу в свой адрес очень много критики. «Мамочки, дорогие, у вас же тоже есть дети, и вы хотите видеть их рядом», — оправдалась она за то, что вместе с собой приводит Лёлю на телевидение.

 Тем не менее, по виду девушки нельзя было сказать, что она так же, как и мать, довольна таким раскладом событий. Сначала она старалась не смотреть в камеру, потом жестом попросила ее перестать снимать, а, когда это не сработало, и вовсе опозорила ее на камеру упреком: «Мам, это глупо». Тогда Гузеева моментально остановила съемку.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Оля бунтует против матери. Похоже, девочке не хочется быть публичным человеком, однако мать, видимо, настаивает, чтобы она выбрала именно этот жизненный путь.

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Автор - Мартина Корф
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