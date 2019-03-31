Сбежит к японской маме? Наташа Королёва боится навсегда потерять сына

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

«Грязные» слухи вокруг родной семьи могут вынудить Архипа бросить все и переехать в Японию, к новым «родителям».

 Накануне Наташа Королёва побывала в качестве главной гостьи на передаче «Вечерний Ургант». Хотя певица была приглашена в честь своего грядущего дня рождения, говорила она не только о себе, но также раскрыла несколько тайн своего 17-летнего сына Архипа.

 Так, знаменитость поделилась, что он растет очень общительным парнем и легко находит общий язык с девушками. Тем не менее, она не хочет, чтобы подробности его личной жизни обсуждали журналисты: «Не надо писать о его подругах». Похоже, эта тема на сегодняшний день в семье стоит довольно остро. Вполне возможно, что сыну Королёвой тяжело справляться с той популярностью, которая наваливается на него из-за звездных родителей.

 Скорее всего, именно по этой причине парень ищет любую возможность, лишь бы сбежать из России хотя бы ненадолго. Так, уже в возрасте 13 лет он уехал на учебу в США, а сейчас, видимо, нашел альтернативу — регулярно прилетает в Японию. Там его уже на постоянной основе принимает чужая семья. Уже два года подряд Архип выезжает туда самостоятельно, а в другое время обменивается открытками с японской мамой, как ее сама назвала Королёва.

По видимому, последняя запретила журналистам писать об интрижках ее сына, так как боится навсегда его потерять. Певица, похоже, боится, что юноша не выдержит свалившейся популярности и сбежит к японской маме, где наконец сможет держать в секрете подробности личной жизни.

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Автор - Мартина Корф
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