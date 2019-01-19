Face в курсе? Женатый Соколовский хотел «волшебства» от Марьяны Ро

Сегодня, 13:58 \\ Шоу-бизнес

Модель призналась, что певец хотел от неё интимной близости.

 Слухи о разгульном образе жизни Влада Соколовского не умолкают ещё со времён развода артиста с Ритой Дакотой. Тогда причиной расставания стали именно измены Соколовского, однако, даже спустя год не прекращают появляться новые «возлюбленные», с которыми артист якобы развлекался. Так, Марьяна Ро в новом выпуске шоу Анастасии Ивлеевой призналась, что женатый Влад Соколовский хотел от нее «волшебства».

 Как оказалось, артист добивался внимания девушки в соцсетях. Рожкова заявила, что певец дважды писал сообщения в директ, предлагая встретиться и угостить блинчиками, но Марьяна предложение проигнорировала, ведь тогда Соколовский ещё был в браке с Ритой Дакотой. Признание блогерши буквально взбудоражило общественность, ведь ранее Марьяна даже не намекала на подобные домогательства со стороны Соколовского. Так или иначе, а возникает вопрос: в курсе ли подобных «предложений» Face? Рэпер и блогерша состоят в отношениях уже больше года и, не исключено, что после такого признания Ро между артистами состоится весьма неприятный мужской разговор.

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Автор - Лера Тихомирова
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