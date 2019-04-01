Что скажет Плющенко? За Рудковской следит бывший муж — миллиардер Батурин

Так решили фанаты Яны, после её заявления в instagram, где она жалуется на летающих дронов у её дома, угрожая их сбивать.

Российская телеведущая ссылалась на слишком любопытных журналистов, которые вторгаются в её личное пространство. Однако пользователи считают иначе — дроны были запущены по приказу её бывшего супруга миллиардера Виктора Батурина.

Мучительный бракоразводный процесс пары начался в 2008 году, когда телеведущая познакомилась со своим будущем супругом Евгением Плющенко. Пара сражалась за брачный контракт, а затем ещё и за Диму Билана, которого продюсировала Яна. Батурин выгнал Рудковскую из дома и грозил «упечь» в психушку.

Она требовала вернуть детей: общего сына Николая и приёмного Андрея. По словам Рудковской, «Я прошла больше 200 судов. Он обещал, что мне останутся только ослиные уши. Батурин потратил огромные деньги на борьбу со мной». Пользователи уверены, что бывшие обиды Виктора до сих не прошли, из-за чего он пытается всячески навредить идеальной семейной жизни телеведущей.

Так же стоит отметить, что она получила права на сыновей после того, как подала в суд на шурина Лужкова и брата Елены Батуриной. Могущественная и влиятельная родня Виктора Николаевича не встала на его защиту.

Впрочем, это лишь догадки фанатов, но если эта версия окажется правдивой, то что скажет Плющенко, как защитник семьи в ответ Виктору? Яна откровенно признавалась: «Я реально боюсь за свою жизнь. Он выйдет на свободу, и я не знаю, что он готов будет сделать. За Женю (Плющенко) тоже боюсь». Поэтому не исключено, что за Рудковской следит бывший муж — миллиардер Батурин.



