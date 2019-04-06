Слава вернется? Королева могла «проплатить» участие в Вечернем Урганте ради поднятия рейтингов

Сегодня, 09:17 \\ Шоу-бизнес

Певица «дала на лапу» организаторам программы, чтобы «засветиться» на «Первом канале», уверены поклонники.

Популярность ранее знаменитой и всеми любимой Наташи Королевой в последнее время идет на спад. Судя по Instagram звезды, ее приглашают лишь гостем на радиоэфиры и утренние программы на малопопулярных телеканалах.

В своем блоге женщина недавно поделилась превью – ее позвали сниматься в программу «Вечерний Ургант». Такая резкая популярность вызывает подозрения, если учесть, что долгое время женщина не снималась в подобных шоу. Судя по всему, Наташа «проплатила» участие в программе ради поднятия рейтингов.

Это вполне возможно, если учесть, что былая популярность Королевой уже давно «канула в лету». Новые песни женщины уже не имеют такой славы, как это было раньше. Вероятнее всего, Наташа мечтает вернуть свою аудиторию и привлечь новых слушателей. Видимо, именно из-за этого ей пришлось «проплатить» участие в популярном шоу на «Первом канале». Неужели надеется, что слава к ней вернется?

Пользователи сети уверены, что выпуск программы обошелся Королевой в кругленькую сумму. Судя по всему, Наташа надеется, что после выхода шоу ее будут больше обсуждать и это подогреет интерес аудитории к ее персоне.

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Автор - Валерия Кирсанова
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