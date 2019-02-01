«Девочка с подтанцовки» сына Потапа взорвала соцсети

Сегодня, 06:17 \\ Шоу-бизнес

Сын Потапа от первого брака зачитал рэп на выпускном, а видео с выступлением рэпер выложил в Instagram. Впрочем, обсуждали в комментариях только одноклассницу мальчика.

11-летний Андрей закончил 4 класс, в честь чего в школе устроили торжественное мероприятие. Сын рэпера вместе с одноклассником организовал выступление в стиле хип-хоп, которое Потап выложил на своей странице в Instagram.

Впрочем, как написали комментаторы, всё внимание зрителей было приковано к девочке на заднем плане. Зажигательный танец «леди с подтанцовки» взорвал соцести — некоторые комментаторы даже пророчили ей роль будущей «Насти Каменских» для Андрея.

«Девочка сзади просто огонь», - выразил общее мнение пользователей комментатор.

Пользователей сети подкупила искренность одноклассницы Андрея, которая вложила в свой незамысловатый танец всю душу.

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Автор - Ефим Симокайтис
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