«Девочка с подтанцовки» сына Потапа взорвала соцсети

Сын Потапа от первого брака зачитал рэп на выпускном, а видео с выступлением рэпер выложил в Instagram. Впрочем, обсуждали в комментариях только одноклассницу мальчика.

11-летний Андрей закончил 4 класс, в честь чего в школе устроили торжественное мероприятие. Сын рэпера вместе с одноклассником организовал выступление в стиле хип-хоп, которое Потап выложил на своей странице в Instagram.

Впрочем, как написали комментаторы, всё внимание зрителей было приковано к девочке на заднем плане. Зажигательный танец «леди с подтанцовки» взорвал соцести — некоторые комментаторы даже пророчили ей роль будущей «Насти Каменских» для Андрея.

«Девочка сзади просто огонь», - выразил общее мнение пользователей комментатор.

Пользователей сети подкупила искренность одноклассницы Андрея, которая вложила в свой незамысловатый танец всю душу.