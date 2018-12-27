Самбурская ответила на сравнение себя с «базарной бабой»

ктриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором поинтересовалась, похожа ли она на леди. В ответ девушка получила сравнение с «базарной бабой». Этот комментарий Самбурская не оставила без внимания и с иронией на него ответила.

Настасья Самбурская пришла в восторг от своего нового летнего пальто и решила поделиться радостью с подписчиками. Актриса опубликовала пост, где предстала в своей обновке – белом летнем пальто. Образ был дополнен элегантной прической и туфлями-лодочками.

После комплиментов в адрес производителя Самбурская поинтересовалась, похожа ли она на леди. Одна из подписчиц артистки решила откровенно ответить на поставленный вопрос.

Девушка под ником @enigma_val написала, что внешне, на ее взгляд, Настасья похожа на леди, но ведет себя артистка, как «базарная баба».

Самбурская не осталась в долгу и ответила на обидное сравнение: «примерно, как в ситуации с вами».

В комментариях к посту началась оживленная дискуссия на данную тему. А некоторые пользователи Сети даже предположили, что девушка, назвавшая Самбурскую «базарной бабой», станет новым персонажем доски позора, которую ведет актриса.

К слову, на вопрос о леди ответил и композитор Владимир Дробыш. Он кратко написал: «НЕТ!!!», чем навлек на себя гнев поклонников Настасьи. Однако на защиту Дробыша встали люди, которые напомнили, что он является продюсером Самбурской как певицы. Поэтому, по всей вероятности, комментарий носил ироничный характер.