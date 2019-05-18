Нелюбимая невестка? Елизавета II продолжает избегать Меган Маркл

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Даже после родов герцогиня Сассекская не стала желанным гостем на королевских мероприятиях.

Накануне Букингемском дворце, а точнее в саду около дворца, королева Великобритании, Елизавета II, решила провести масштабную «вечеринку» по всем нормам королевского этикета. К слову сказать, подобные вечеринки стали королевской традицией более 150 лет назад. Тогда во время правления королевы Виктория такие рауты стали очень популярны. В этом году в «вечеринке» примут участие около 30 тысяч человек, хотя, видимо, не всем королева одинаково рада.

Нелюбимая невестка, Меган Маркл, которая у королевы, видимо, менее популярна, чем Кейт Миддлтон, переживает не самое лучшее время. Несмотря на недавно прошедшие роды, уважения у Елизаветы к своей невесте, очевидно, не прибавилось, ведь королева по прежнему продолжает избегать жены внука Гарри.

На открытии мероприятия были многие члены королевской семьи. К королеве присоединились герцог Сассекса, принцесса Беатрис Йоркская, принцесса Евгения. Однако Меган Маркл среди них не было. Возможно, жена принца Гарри занята хлопотами материнства, ведь сейчас она познает себя в новой роли, заботясь о первенце. Но также есть вероятность того, что Елизавета II действительно недолюбливает невестку, поэтому и не позвала ее на мероприятие. 

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Автор - Наир Мухметов
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