Причислят к лику святых? Крест на могиле Началовой начал мироточить

Сегодня, 22:12 \\ Шоу-бизнес

Певицу нужно канонизировать — требуют преданные фанаты.

 Сверхъестественные явления происходили на могиле Юлии Началовой неоднократно. На этот раз необычный знак заметили работники кладбища и без промедления сообщили сотрудникам СМИ. По их словам, крест на могиле Началовой начал мироточить. Действительно, из деревянной конструкции стала выделяться жидкость темного цвета и неизвестного происхождения. Скептически настроенные люди предположили, что причиной этого стало палящее солнце, которое разогрело крест, и из него стала выделяться смола. Другие же, наоборот, увидели в этом Божественный знак. Теперь поклонники выступают с требованием, что покойная артистка была канонизирована. Неужели ее причислят к лику святых?

 Обычно мироточение появляется на иконах и мощах святых. Неизвестная жидкость появляется, будто неоткуда и источает благоухания. Считается, что это настоящее чудо, поэтому данное явление на могиле Началовой сразу вызвало интерес. Стоит отметить, что подруга и пиар-директор покойной Анна Исаева отрицает «святость» и не верит в мистику.

Певица умерла 16 марта 2019 года и была похоронена на Троекуровском кладбище.


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Автор - Александра Рождественская
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