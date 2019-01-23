«Тарзан один на всю страну» — Собчак «позарилась» на мужа Наташи Королёвой

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

«Тех самых уже всех разобрали» — заметила ведущая, жалуясь на отсутствие «нормальных» мужчин.

 Ксения Собчак, которая после расставания с Максимом Виторганом начала отношения с Константином Богомоловым, опубликовала новый выпуск своего шоу «Осторожно! Собчак». В этот раз ведущая и политик не стала брать интервью у одной конкретной персоны. Вместо этого Ксения устроила «званый ужин». В ходе беседы с гостями шоу Собчак затронула тему мужчин и высказалась о Тарзане — муже Наташи Королёвой.

На мероприятии Собчак собрала так называемых «инстаграмщиц» и дам из высшего общества. Среди приглашенных были и Виктория Короткова, участница «Холостяка» с Егором Кридом. Ксения нашла общий язык с привлекательной брюнеткой и даже взяла у нее «мастер-класс» по созданию красивых фото.

В ходе общения с Коротковой Собчак затронула тему мужчин. Виктория заявила, что она против спиртного. А Собчак отметила, что без алкоголя женщинам куда сложнее терпеть мужчин. Якобы, всех «нормальных» уже разобрали, а таких, как Тарзан, больше нет.

«Тарзан один на всю страну», — заявила Собчак. Ксения «позарилась» на мужа Наташи Королёвой и одарила его неоднозначным комплиментом, назвав его идеальным мужчиной. «Тех самых уже разобрали», — говорит Ксения, будто бы сожалея о том, что не успела «поймать» Глушко первой. Как на такой выпад в сторону Тарзана отреагирует Наташа Королёва — пока что не известно.

Возможно, Ксения знакома с Сергеем Глушко и может быть даже почитательницей его танцев. Как известно, Тарзан выступает со своими шоу и известен как привлекательный мужчина-стриптизер. Из-за «специфики» работы Глушко вокруг его семьи и отношений с Наташей Королёвой ходит много слухов.

Некоторые считают, что Сергей и его жена-певица не могут быть идеалом супружеской пары, так как в их браке могут быть измены и ссоры. Так ли это — остается лишь догадываться. Сама Наташа Королёва не комментирует слухи об изменах мужа, а порой и сама «подливает масла в огонь», провоцируя мнения о том, что изменами «грешна» и она сама.

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Автор - Анна Пушкина
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