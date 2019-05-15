«Танцевал» для Пугачевой. Примадонна враждует с Королёвой из-за Тарзана?

Сегодня, 20:53 \\ Шоу-бизнес

В браке с Киркоровым певица была «фанаткой» Сергея Глушко и, якобы, даже помогла ему купить квартиру в Москве.

С каждым днём многие только утверждаются в том, что Алла Борисовна Пугачёва, которая в прошлом месяце отпраздновала свой 70-летний юбилей, может действительно враждовать с Наташей Королёвой из-за нынешнего супруга Сергея Глушко, более известного под сценическим именем Тарзан.

Как оказалось, Пугачёва знала о творчестве танцовщика не понаслышке. Пару лет назад один друг-стилист Аллы проболтался о её «страсти» к горячим танцам Тарзана. Ещё примерно с 1997 года, находясь в браке с Филиппом Киркоровым, Алла приметила молодого и красивого Сергея. Часто навещая молодого танцовщика в мотеле, Пугачёва, видимо, временами забывала о замужестве с Киркоровым, пока в 2001 году дорогу Алле не переступила Наташа Королёва.

Молодая певица быстро нашла общий язык с Тарзаном, пока тот украшал времяпрепровождение Примадонны. После скандала с Киркоровым Пугачёва рассталась с Тарзаном, однако, ходят слухи, что оставила ему квартиру в Москве. Как недавно дал понять Максим Галкин, комик стал встречаться с Аллой как раз в 2001 году, когда, видимо, брак Аллы трещал по швам, а Тарзан из-за связи с Наташей прекратил утешать её одиночество.

Скорее всего, именно из-за Тарзана и личного «счастья» Примадонна не смогла простить Королёвой такую прыть. Их отношения до сих пор не поддаются официальным заявлениям, однако на тот же юбилейный концерт Аллы в Кремлёвском дворце Наташа попросту не смогла достать билет. Недружелюбное отношение Аллы, кажется, проявляется даже в этом.

Именно из-за своей встречи с Тарзаном Королёву так не взлюбили в шоу-бизнесе. Видимо, не только Алла Борисовна любила неприкрытые танцы молодого и привлекательного Сергея.

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Автор - Наир Мухметов
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