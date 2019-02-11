«Обнищала миллионщица» — Фанаты подняли Бузову на смех за провальную рекламу «пирожков»

Сегодня, 17:50 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначный пиар малоизвестной кондитерской может быть отчаянной попыткой певицы спасти «бюджет».

Ольга Бузова — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых звёзд российского шоу-бизнеса. Однако, несмотря на стабильный доход от собственного бизнеса, певица не стыдиться зарабатывать лёгкие деньги на рекламе: начиная от китайской одежды до продуктов питания. Так, в соцсети Ольга опубликовала фото, где позирует в руках с коробкой тарталеток, украшенных свежими ягодами. «Особенными бывают не только романтические встречи, тёплые воспоминания и счастливые моменты. Но и десерты, в которые влюбляешься с первого взгляда», — заявила в комментарии певица, пропиарив малоизвестную кондитерскую компанию.

 Более того, Ольга даже предложила для «любимых» подписчиков скидку на десерты в 52%. И всё бы ничего, вот только такой радости артистки фанаты не разделили и буквально подняли Бузову на смех за провальную рекламу «пирожков». «Обнищала наша миллионщица», — иронично отметили подписчики в комментарии. Примечательно, что ранее Ольга за один рекламный пост получила от миллиона рублей, однако,начинающая кондитерская явно не потянет запросы Ольги. Не исключено, что ведущая «Дома-2» могла сбросить гонорар из-за тяжёлого финансового положения. Судя по слухам, не так давно Бузова приобрела квартиру в центре Москвы за 60 миллионов рублей, очевидно, такая круглая сумма могла ударить по состоянию артистки.

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Автор - Лера Тихомирова
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