Снова свадьба! Регина Тодоренко во второй раз выйдет замуж за Топалова

Сегодня, 16:45 \\ Шоу-бизнес

Молодая мама призналась, что на этот раз готовит масштабное мероприятие.

Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз шокировала своих поклонников, но теперь уже радостной новостью. По словам артистки, она снова выйдет замуж за своего уже мужа певца Влада Топалова, с которым расписалась ещё до рождения их общего сына Михаила – в октябре прошлого года. Теперь же знаменитости хотят устроить большую и шикарную свадьбу, об этот рассказала сама Регина в личном микроблоге в Instagram. Таким образом, Влад и Регина во второй раз поженятся.

Поклонники в шутку в комментариях стаи интересоваться у Тодоренко, знает ли о её планах на вторую свадьбу сам Влад или девушка просто ещё раз, но уже будучи не беременной, решила надеть свадебное платье, чтобы почувствовать себя невестой. Напомним, что в июне этого года сыну знаменитостей будет ровно шесть месяцев.

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Автор - Светлана Тарабан
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