Новая стрижка — новый мужчина? Кристина Асмус решилась на смену имиджа

Сегодня, 15:26 \\ Шоу-бизнес

Прически, девичники — Гарик Харламов рискует потерять свою жену.

Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте опубликовала милое фото, под которым решила поделиться с подписчиками своими планами на будущее — сменить имидж. По словам актрисы, она давно мечтала обрезать волосы, но пока не может определиться со стрижкой. Совета Кристина решила спросить у своих фанатов.

«Удлинённое каре или как оно там называется — до плеч, короче. Мож, чуть короче. Че думаете???..Да? Нет?», — написала она в посте под фото.

Последователи тут же бросились отговаривать Асмус от задуманного.

Вот, только, что толкает молодую актрису на смену прически? Неужели неурядицы в личной жизни? Ведь, как известно, девушки склонны импульсивно отрезать волосы после ссор или расставаний с любимыми.

Банально накрасить губы или ногти в таком случае уже не вариант. А если учесть, что за пару дней до этого Кристина в той же соцсети опубликовала ряд фотоснимков, на которых она в компании подруг веселиться в столичном ночном клубе, и вовсе становится не по себе. На ум невольно приходит вопрос: новая стрижка — новый мужчина?

Остается надеяться, что возможные перемены во внешнем виде актрисы никак не связаны с ее супружеской жизнью, а ей, как и любой женщине на планете, всего лишь, нужно избавиться от негативных эмоций, накопившихся за некоторый период времени.

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Автор - Екатерина Золотова
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