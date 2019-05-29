Не давала проходу – Няня сына Меган Маркл уволилась после 2-х недель работы

Сегодня, 12:19 \\ Шоу-бизнес

Герцогиня не подпускает к первенцу даже собственную мать, не то, что чужого человека.

Несколько недель назад в королевской семье появился еще один наследник. Меган Маркл, супруга принца Гарри, родила долгожданного сына, которого пара назвала Арчи. Эта новость сразу «облетела» Сеть, но пока семейство скрывает лицо своего первенца.

Так как и принц, и Меган – публичные и занятые личности, в воспитании ребенка им нужна помощь. Для этого они наняли няню, но оказалось, что ее работа продлилась недолго. СМИ сообщают, что няня маленького Арчи уволилась после 2-х недель работы. По ее словам, у герцогини слишком сильно развился инстинкт матери: она не отходит от ребенка, постоянно сидит вместе с ним и не дает никому ухаживать. Увольнение няни было предсказуемо, ведь даже мать Маркл не может подойти к внуку.

Не давала проходу, контролировала каждый шаг – это стало причиной очередного скандала в звездном семействе. Видимо, женщина готова провести весь декретный отпуск со своим сыном, полностью посвятив себя ему. Пока не известно, как к этому относится принц Гарри, но, похоже, королева не будет довольна таким поведением герцогини.

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Автор - Александра Рождественская
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