Унижали как могли: Лолита жестко «уделала» киевского репера в батле

«По сравнению с тобой - здесь все малые», - пошутила певица в ответ на оскорбления Киевстонера.

Лолита давно известна публике своей эксцентричностью и любовью ко всякого рода неформатным экспериментам. Без экстрима не обошлось и в этот раз. Певица стала участницей нового комедийного шоу на YouTube-канале Ильи Соболева «Площадка для оскорблений». Оппонентом Лолиты выступил популярный киевские репер Киевстонер.

Шоу было таким горячим, что даже ведущие удивились происходящему. Шутки участников были настолько ниже пояса, что, казалось, переходят в оскорбления. В батле противники унижали друг друга как могли.

Так, например, Киевстонер указал Лолите на ее внешний вид, назвав ее платье «шторой», и предложил передать наряд в передачу «Жить здорово». А после, 27-летний репер «ударил» по самому больному месту исполнительницы — указал ей на лишний вес, и якобы преклонный возраст.

«Скажи, как ты определяешь сколько подбородков одеть на съемку?», - жестко пошутил Киевстонер.

Милявская в долгу не осталась. Она заявила, что молодой человек «внешне выглядит на восемнадцать...18 взрослых мужиков». И в довершение «уделала» репера, пройдясь по его лишним килограммам:

«Мало кто знает, что у тебя в диагнозе «Лишний вес» опечатка, там не хватает мягкого знака», - подметила певица.

В целом шоу получилось веселым и закончилось на позитивной ноте. Даже если злые шутки и зацепили участников, виду они предпочли не подавать. Подписчики пришли в восторг от увиденного, и соглашаясь с ведущими, присудили победу Лолите.

«Площадка для оскорблений», - это очередной проект комика Ильи Соболева, который, похоже, после закрытия своего скандального шоу «Прожарка» не захотел расставаться с полюбившимся форматом «обидных шуток».