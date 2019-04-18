«Инфаркт вам обещаю!»: Тарзан «угрожает» обидчице в Instagram

Сергей Глушко «вышел из себя», после того, как в сети намекнули на его бездарность.

Кто такой Тарзан? Первое, что можно услышать в ответ - это муж Наташи Королёвой, только после стриптизёр. А на вопрос, кто такой Сергей Глушко? И есть ли такой актёр, ответят немногие. Популярность к стриптизёру из «гей-клуба», пришла ровно тогда, когда его показала Наташа Королёва. Несмотря на скепсис, по поводу искренности чувств между Королёвой и Глушко, они живут более 15 лет. С поддержкой Наташи Королёвой, Сергей сделал своё «Тарзан-шоу», на котором зарабатывал многие годы.

Но года идут, молодость и красота уходит. В 2020 году Глушко будет отмечать своё 50-летие. В связи с этим, по совету Наташи Королёвой, Сергею пришлось искать подработку. Потому, как танцуя без нижнего белья, в 70 лет он много не заработает. Сейчас, Глушко актёр театра и кино, но его творчество нравится далеко не всем.

«Была на вашем спектакле! Даже не знаю, что вы хуже делаете, поёте или играете», - прокомментировала подписчица. На, что Тарзан «сорвался с цепи».

«Приходите ко мне на мюзикл: там я ОТВРАТИТЕЛЬНО пою и играю ОДНОВРЕМЕННО», «p.s. кстати, там я еще и танцую...Вас гарантированно вырвет», «И еще: скоро выйдет несколько фильмов с моим участием - НЕ ПРОПУСТИТЕ - ИНФАРКТ Вам обещаю!», - ответил Тарзан.

Похоже, Глушко «угрожает» обидчице. Но несмотря на то, что стриптизёр вставил много веселых смайликов в текст, такой комментарий, безусловно, задел его мужское самолюбие. И возможно, когда-нибудь Тарзан осмелиться придти на какое-нибудь ток-шоу и расскажет, какого быть просто мужем Наташи Королёвой.