«Беспородная лошадь»: Боня завуалированно оскорбила Собчак

Бывшая участница «Дома-2» и телеведущая враждуют уже не один год. Поклонники уверены, всему виной зависть Ксении.

Телеведущая Ксения Собчак и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня находятся в напряженных отношениях уже не один год. Откуда у девушек возникла такая взаимная неприязнь остается догадкой до сих пор.

Не так давно Виктория Боня поделилась новой публикацией в социальной сети Instagram. Девушка решила показать подписчикам, как она ухаживает за своей кожей лица.

В комментариях под видео Боня написала: «Пока там какая-то беспородная лошадь пытается мне насолить, я буду выкладывать все свои видео сюда».

Поклонников озадачило высказывание телезвезды, и они поинтересовались у нее, кого конкретно она имеет ввиду. Виктория не ответила фолловерам. Поэтому они самостоятельно пришли к выводу, что Боня имела ввиду Собчак, а таким образом она завуалированно оскорбила телеведущую. Подписчики поддержали Боню и посчитали, что Собчак не дает ей спокойно жить из-за зависти и соперничества. Что произошло у светских львиц на этот раз так никто и не знает.

Последний известный скандал произошел из-за того, что Виктория была с дочерью на отдыхе в Таиланде. Моментами своего отдыха Боня активно делилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. В одной из Stories Виктория рассказывала о вилле, в которую они с дочерью поселились, и о пляже, на который они собираются пойти. Боня не успела договорить, как на заднем фоне послышался голос ребенка.

«Да, но вообще-то мы тут не живем», – сказала Анджелина. После случившегося Собчак опубликовала видео в своем профиле и высмеяла Боню.