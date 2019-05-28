Тайный возлюбленный. Бузову уличили в романе с братом известной модели

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая долгое время поддерживает статус одинокой девушки. Однако дома Ольгу, похоже ждет молодой грузин.

После расставания с футболистом Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова уже долгое время не распространяется о личной жизни. Бузова поддерживает статус одиночки и рассказывает, что хотела бы быть любимой, найдя подходящего мужчину.

Недавно Бузову уличили в романе с тайным возлюбленным. Молодой грузин является братом знаменитой модели Миранды Шелии, более узнаваемой как двойник Ирины Шейк. Кроме этого о мужчине ничего неизвестно. Ходят слухи, что его работа заключается в ведении Instagram-аккаунтов знаменитостей. Даже имени предполагаемого возлюбленного не установлено. В своем блоге Instagram молодой человек зарегистрирован под ником mr.ramos4.

Не так давно Бузова поделилась с поклонниками новыми фотографиями в социальной сети. Буквально через час появился комментарий от mr.ramos4. «

Домой езжай, борщ кто мне готовить будет?», – написал мужчина. Поклонники заподозрили, что певица состоит в отношениях с незнакомцем. Оказалось, что Бузова подписана на молодого человека, уже долгое время активно комментирует и оценивает его публикации. Возможно, Ольга скрывает новые отношения уже длительный период и на самом деле она не так одинока, как кажется.

Наиболее популярной Бузова стала после расставания с Тарасовым, когда примерила на себя роль одинокой и независимой девушки. Неудивительно, если телеведущая решила не рассказывать о своей личной жизни. Ведь у поклонников Бузовой может пропасть к ней интерес, если она изменит уже устоявшийся образ.

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Автор - Анастасия Соколова
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