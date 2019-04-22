Воля-робот. Павел Воля посягает на главную роль сериала

Сегодня, 05:44 \\ Шоу-бизнес

Юморист хочет заполонить все «ТНТ» своим присутствием.

Сегодня Павел добавил на свою страничку Instagram публикацию: «За свою жизнь я провел 246388753158885438664228 програм на ТНТ. Ждем сериал», - подписал фото телеведущий.

А ведь действительно Воля принимал участие во многих проектах «ТНТ»: Comedy Club, Импровизация, Comedy Баттл, шоу ПЕСНИ, а так же снимался в различной рекламе. Шоумен, видимо, хочет заполнить все передачи собой. Павел посягает на главную роль в сериале «Толя-робот». Скорее всего, он хочет заработать все деньги и лишить актеров работы.

«Гоним вон Толю, ждем крутого Пашу Волю», «Кстати, ты лучше бы сыграл эту роль. Даже тембором голоса лучше бы управлял атмосферой в кадре», — фолловеры поддерживают звезду. Ради денег Павел готов сыграть главную роль в сериале «Воля-робот», где по задумке режиссёра главный герой инвалид, без рук и без ног.

Есть старое поверье, что нельзя здоровому человеку, примерять на себя роль инвалида — это может навлечь беду на здорового человека. Именно поэтому Воле стоит подумать, а нужно ли ему навлекать на себя беды. После поста Павла, его подписчики захейтили новый сериал «Толя-робот», поскольку многим тяжело смотреть на человека с ограниченными возможностями, которому постоянно об этом напоминают и смеются над ним.

«Сериал ни о чем! Комедия про инвалида? Очень смешно. Жаль парня, после просмотра одной серии мне уснуть теперь сложно», — пишут расстроенные зрители. В шоу-бизнесе все хотят друг друга подвинуть, лишь бы себе выкроить «золотую середину». Воля ничем не отличается от других.

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Автор - Ария Нойманн
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