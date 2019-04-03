«Высокий, худой и очень симпатичный»: Инсайдеры сообщают, что любовница Петросяна вышла в свет с новым мужчиной

Сегодня, 03:58 \\ Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, похоже и в правду влюбилась, но только не в Евгения Вагановича, а в мужчину своих лет, сообщает Instagram-группа admin_anshlaka.

«Вчера в ЦУМе видела Таню, которая любовница Петросяна. Выглядела очень эффектно. Не было ни нарядов бабушкиных, ничего такого. Макияж очень красивый и прическа, но это не главное…Таня была с мужчиной ее возраста. Очень высокий и худой, но на лицо симпатичный. Я сначала подумала, может брат. А он ее прижал к себе за талию…Похоже все, что писали про то, что Петросян расстался с ней – правда. Или же она молодого нашла на стороне. В общем, молодец девчонка, не теряется. У нее глаза блестели, как у влюбленной…Вся сияла, как майская роза», - написал анонимный информатор.

Стоит отметить, что совсем недавно СМИ написали, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расстались. Это произошло после их совместной поездки в Сочи. В это же время случился скандал из-за того, что Елену Степаненко и Евгения Петросяна запретили развенчивать в церкви. Сейчас, в квартире Петросяна по-прежнему проживает Елена Григорьевна. А юморист платит все коммунальные платежи и налоги, поскольку он владелец имущества. Кроме того, все имеющееся состояние у Евгения Вагановича теперь пришлось делить с экс-супругой.

Вполне вероятно, что такой расклад мог не понравиться его нынешней пассии – Татьяне Брухуновой. А уже сегодня, инсайдеры сообщают, что любовница Петросяна вышла в свет с новым мужчиной. Мужчина возраста около 30 лет, высокий и худого телосложения.

А значит у Татьяны мог резко изменится вкус к мужчинам? Ранее ее интересовал 73-летний юморист невысокого роста и плотного телосложения, а теперь полная противоположность.

Кроме того, буквально два дня назад Татьяна написала в своем Instagram: «Любовь спасет этот мир».

На фотографии у Татьяны светятся глаза от счастья. Фолловеры считают, что Брухунова взаимно влюблена, но уже в героя другого романа. Сведения взяты из Instagram-группы admin_anshlaka.

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