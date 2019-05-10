Билан кардинально меняет свою внешность ради Милы Йовович

Инсайдеры уверены, что певец готовиться к важной встрече в Лос-Анджелесе.

В сети прошёл слух, что Дмитрия Билана наконец посетил любовный амур. Фанаты артиста уверены, что певец по-настоящему влюбился в американскую артистку Миллу Йовович. Певец на глазах превратился в мальчишку. Во-первых, очевидцы видели, как Дмитрий светился от счастья рядом с Миллой и сравнили его с влюблённым «пацаном», готовым горы свернуть ради любимой. Во-вторых, артист кардинально изменил свой образ. Дмитрий сбрил бороду и стал выглядеть, как в молодости. Возможно, певец хочет произвести впечатление на актрису в новом виде и готовится к встрече с ней.

По слухам Билан так поверил в возможность их романа, что готовится лететь в Лос-Анжелес ради встречи с Миллой. Не смотря на большое количество вопросов в социальных сетях, ни Дима, ни Милла никак не комментируют происходящую ситуацию. Судя по публикациям в Instagram, она проводит все свободное время с дочерью, либо с подругами. За последние пару месяцев Милла не опубликовала ни одной фотографии с супругом. Возможно, в их семье не все так гладко и у Дмитрия есть все шансы.

Разговоры о возможном романе Йовович и Билана пошли после концерта певца в Лос-Анджелесе. Милла пришла на концерт музыканта и долго находилась в его гримёрке, говорили коллеги Дмитрия. Она явно кокетничала с певцом на публике и не останавливаясь говорила, какой он талантливый артист. После концерта Билан опубликовал совместное селфи с подписью: «Это был удивительный вечер», поставил хештег Милла Йовович и Дима Билан, и между ними влюблённый смайл.