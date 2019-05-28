По стопам отца – Малолетний сын Королёвой превращается в «дамского угодника»

Сегодня, 22:59 \\ Шоу-бизнес

17 лет, а уже ловелас – Архип Глушко выложил фото с возлюбленной или, возможно, с очередной «пассией».

Многие знают, что в семье Наташи Королевой и Тарзана есть сын. Его зовут Архип Глушко, и 17-летний парень практически не появляется дома. Мама и папа полностью обеспечивают его и оплачивают обучение в США. Именно поэтому он слишком редко видится со звездными родителями, а они, в свою очередь, практически не упоминают его в социальных сетях.

Недавно на странице Архипа в Instagram-аккаунте появился новый снимок, на котором он обнимает неизвестную девушку. Видимо, малолетний сын Королёвой превращается в «дамского угодника», и, чтобы показать свои «нежные чувства», добавил несколько смайликов-сердечек на фотографию.

Видимо, сын пошел по стопам отца и даже в столь раннем возрасте не обделен женским вниманием. Ранее сообщалось, что пара Королевой и Тарзана переживает не лучший этап отношений. Пока Наталья все время на работе, бывшего стриптизера не раз замечали в компании молодых девиц. Даже во время подготовки в театре Глушко не упускает возможности кого-то зажать в объятиях или закружить в танце. Возможно, Архип перенял модель поведения у отца и теперь будет также «кружить головы» американским девушкам.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Стал воскресным папой? Бредли Купера заметили с дочкой и Ириной Шейк после расставания

Фанаты актера сделали свежие снимки его семьи, причем Купер и Шейк снова были вместе ради...

«С телевидения дороже»: Маргарита Ларченко обратилась к Шевцовой помочь ей сменить профессию

Бывшая девушка Яббарова решила попробовать работу попроще.

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ