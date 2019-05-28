По стопам отца – Малолетний сын Королёвой превращается в «дамского угодника»

17 лет, а уже ловелас – Архип Глушко выложил фото с возлюбленной или, возможно, с очередной «пассией».

Многие знают, что в семье Наташи Королевой и Тарзана есть сын. Его зовут Архип Глушко, и 17-летний парень практически не появляется дома. Мама и папа полностью обеспечивают его и оплачивают обучение в США. Именно поэтому он слишком редко видится со звездными родителями, а они, в свою очередь, практически не упоминают его в социальных сетях.

Недавно на странице Архипа в Instagram-аккаунте появился новый снимок, на котором он обнимает неизвестную девушку. Видимо, малолетний сын Королёвой превращается в «дамского угодника», и, чтобы показать свои «нежные чувства», добавил несколько смайликов-сердечек на фотографию.

Видимо, сын пошел по стопам отца и даже в столь раннем возрасте не обделен женским вниманием. Ранее сообщалось, что пара Королевой и Тарзана переживает не лучший этап отношений. Пока Наталья все время на работе, бывшего стриптизера не раз замечали в компании молодых девиц. Даже во время подготовки в театре Глушко не упускает возможности кого-то зажать в объятиях или закружить в танце. Возможно, Архип перенял модель поведения у отца и теперь будет также «кружить головы» американским девушкам.