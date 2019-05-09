«Вам гореть в аду» - «Беременная» Королёва могла вынудить Тарзана срывать гнев на фанатах

Танцор может опасаться, что певица, как и ее сестра, родит нездорового ребенка.

Многие фанаты Сергея Глушко заметили, что в последнее время он стал более нервным и мыслящим негативно. Хотя на личной Instagram-странице супруг Наташи Королёвой и намекает на причины происходящего, ответ вряд ли лежит на поверхности. Так, уже неоднократно в постах он затрагивал политические темы, а вчера и вовсе с резкой критикой обратился к НАТО.

Возможно, Тарзана действительно волнуют происходящие в мире события, например, подготовка НАТО к международным военным учениям в Польше или его перехват самолетов ВВС России в Испании. Тем не менее, с той же долей вероятности можно рассматривать и другое объяснение нестабильности его эмоционального состояния.

Когда после публикации поста одна из поклонниц отметила, что для Тарзана лучше, что представители блока этого не увидят, тот ответил ей довольно грубо: «Пусть читают, а вот Вам гореть в аду)». Другой же пользователь подшутил, что Глушко мог написать «НАТО» вместо «Ната», на что тоже получил ответ: «Сходите к окулисту». Видимо, то, что он срывает гнев на фанатах, явно связано с его супругой.

По-видимому, Королёва беременна, что и доставляет семье массу беспокойств. Своей нервозностью и придирками, которые могли бы появиться на фоне гормональных изменений, она могла вынудить Тарзана начать отвечать подписчикам в неуважительной форме.