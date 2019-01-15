Дразнит Варум? «Любовница» Агутина продолжает одаривать вниманием музыканта

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

День пограничника, похоже, стал для певицы лишь поводом напомнить о себе.

Сегодня в своем Instagram-аккаунте Леонид Агутин поздравил пограничников с их профессиональным праздником. Артист пожелал военным здоровья, мира и удачи, а также отметил, что этот праздничный день нужно отметить достойно. В комментариях подписчики принялись поздравлять и самого музыканта с Днем пограничника – известно, что Агутин также служил в пограничных войсках.

Одной из первых отметилась в поздравлениях молодая исполнительница Элина Чага, участница проекта «Голос», наставником которой был Агутин. «С праздником, шеф!», - написала под постом артиста певица. Интересно, что ранее Агутину и Чаге неоднократно приписывали роман. По слухам, музыкант не только продвигал девушку по музыкальной карьере, но и спонсировал ее – поговаривали, что Агутин снимает своей подопечной жилье.

О любовных отношениях между Чагой и Агутиным начали активно говорить после юбилея музыканта. После того, как разъехались гости, по словам инсайдеров, артист и молодая певица начали обмениваться нежностями, обнимались и даже целовались. Позже Агутин опроверг все слухи об изменах жене, после чего разговоры на данную тему прекратились. На самом ли деле Леонида и Элину связывали отношения, достоверно неизвестно.

Судя по всему, Чага пристально следит за аккаунтом Агутина. Это заметно по ее лайкам, а также комментариям под публикациями женатого музыканта. Девушка практически не пропускает ни одного поста своего наставника. А под публикацией ко Дню пограничника отметилась одной из первых.

Складывается впечатление, что «любовница» Агутина пытается всячески напомнить певцу о себе и продолжает одаривать вниманием исполнителя. Неужели Чага дразнит Варум своим интересом к музыканту? Ведь девушка, видимо, точно знает, что ее излишнее внимание к Агутину может вызвать подозрения не только у Анжелики, но и у поклонников.

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Автор - Анна Журавлева
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