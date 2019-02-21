Пластика во благо. Дочь Салтыковой вынужденно перенесла две операции

Лицо девушки сильно пострадало после нападения агрессивной овчарки.

Единственная дочка певицы из 90-ых Ирины Салтыковой Ксения в своем Instagram опубликовала несколько снимков с душещипательным постом под ними. Девушка рассказала, что около полугода назад на нее напала собака, которая нанесла ей страшные увечья. Овчарка укусила молодую исполнительницу за лицо, сильно разорвав обе губы. Собака также повредила руку Ксении, так как она вынуждена была отбиваться.

Девушка рассказала, что все ее лицо было окровавлено, а мать, которая стояла в тот момент рядом - ничего не могла поделать. И только благодаря тому, что Ирина вовремя отвезла дочь в больницу, Ксении удалось избежать куда более серьезных последствий.

«К нашему везению, там (в больнице) дежурил пластический хирург. Шили меня более часа», - вспоминает Салтыкова-младшая.

Очнувшись после операции юная певица первым делом попросила зеркало, и искренне удивилась насколько «ювелирно» ей сшили поврежденные губы. Однако после долгой реабилитации потребовалась повторная операция, «так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много», которая, по словам Ксении, также прошла отлично.

Салтыкова выразила признательность пластическим хирургам, которые оказывали ей помощь, за их «золотые руки», и попросила молодых девушек не спешить с пластикой. Ведь любое хирургическое вмешательство должно проводиться исключительно во благо, а это значит — по медицинским показателям.

«Не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!», - в заключение написала Ксения.

Подписчики уверили девушку, что никаких последствий укусов на лице не заметно и пожелали исполнительнице поскорее забыть все то плохое, что с ней произошло в тот злополучный день.