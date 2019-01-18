Колбаса или ребёнок? Черно стоит перед тяжелым выбором

Будущие родители переживают за здоровье малыша, но сесть на диету участница «Дом-2» категорически отказывается

Саша Черно и Иосиф Оганесян являются участниками телепроекта «Дом-2». Семейная пара всегда вызывала интерес телезрителей. Коротко о том, что представляют эти ребята по версии подписчиков: «Саша, хабалка и неряха. Только и умеет, что есть и толстеть. А главное, какая завышенная самооценка, я в шоке», «Иося, не веди себя, как тюфик. Ты мужик? Или тряпка? Золушка, блин». Недавно, семейная пара решилась на ребёнка, об этом Черно рассказала у себя на странице в Instagram.

Дело в том, что участница «Дом-2» имеет излишний вес, который может угрожать её здоровью и здоровью ребёнка. Поэтому, Саша «не нашла ничего лучше», как спросить совета у «компетентных» пользователей сети: «Беременность Дорогие мои пухляшки! Нужна ваша помощь. Мы с моим мужем планируем иметь лялечку в самое ближайшее время Очень много споров насчёт беременности с лишним весом. Поделитесь опытом - кто рожал с большим весом? Легко ли было забеременеть? Были ли сложности во время вынашивания? Во время родов?».

В ответ «посыпались» советы, обвинения и оскорбления. Собственно, говоря, непонятно, чего ожидала Черно после таких вопросов. «Да не похудеет она, потому что очень ленива, и у нее пищевая зависимость, желание пожрать сильнее, чем желание иметь ребенка, к тому же еще и свинья, живет в бардаке, жрёт в кровати, всё толстеет и толстеет, после родов вообще ужас будет...Отвратительная женщина», «При таком весе, большая вероятность выкидыша. Поэтому, если ты хочешь выносить и родить здорового ребёнка, прекращай столько жрать!», комментировали пользователи сети. Сейчас Черно стоит перед тяжелым выбором: Колбаса или ребёнок?