«Ботокс не поможет» - Готовящейся к летней пьянке Собчак напророчили стать «уродиной»

Проблемы с самооценкой телеведущая, видимо, планирует решать при помощи алкоголя, сделали неутешительный вывод фанаты.

Хотя Ксения Собчак всегда позиционировала себя как независимую от чужого мнения персону, некоторые поклонники все равно считали это ее сценическим образом и утверждали, что на деле она чувствительный и ранимый человек. Накануне они даже увидели подтверждение своей теории, когда на странице знаменитости появился новый пост.

Так, она опубликовала фото, на котором, разложив на зеленой траве, запечатлела бутылку водки, летние сланцы и кепку-тенниску. Из данной картины пользователи сети поняли, что Собчак готовится к летней пьянке, и отметили, что это была не лучшая идея: «Водка летом это моветон! Потом никакой ботокс не поможет». Эту мысль поддержали и другие комментаторы, напророчив журналистке неприятные изменения во внешности из-за алкоголя: «Станет уродиной с этой пьянкой».

Между тем, другие решили найти причину почему Ксения Собчак резко решила «приложиться» к стакану. «100% проблемы с самооценкой!!! Хоть и пытается казаться высокомерной», - выразили уверенность одни, а другие даже решили ее поддержать, - «Вы и без водки приятны для мужчин».

Однако какую на самом деле цель могла приследовать Ксения Анатольевна, видимо, так и останется загадкой для подписчиков. Вполне вероятно, что это просто очередной рекламный пост, за который именитая телеведущая планирует получить приятное вознаграждение.