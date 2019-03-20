«Ботокс не поможет» - Готовящейся к летней пьянке Собчак напророчили стать «уродиной»

Сегодня, 11:55 \\ Шоу-бизнес

Проблемы с самооценкой телеведущая, видимо, планирует решать при помощи алкоголя, сделали неутешительный вывод фанаты.

Хотя Ксения Собчак всегда позиционировала себя как независимую от чужого мнения персону, некоторые поклонники все равно считали это ее сценическим образом и утверждали, что на деле она чувствительный и ранимый человек. Накануне они даже увидели подтверждение своей теории, когда на странице знаменитости появился новый пост.

Так, она опубликовала фото, на котором, разложив на зеленой траве, запечатлела бутылку водки, летние сланцы и кепку-тенниску. Из данной картины пользователи сети поняли, что Собчак готовится к летней пьянке, и отметили, что это была не лучшая идея: «Водка летом это моветон! Потом никакой ботокс не поможет». Эту мысль поддержали и другие комментаторы, напророчив журналистке неприятные изменения во внешности из-за алкоголя: «Станет уродиной с этой пьянкой».

Между тем, другие решили найти причину почему Ксения Собчак резко решила «приложиться» к стакану. «100% проблемы с самооценкой!!! Хоть и пытается казаться высокомерной», - выразили уверенность одни, а другие даже решили ее поддержать, - «Вы и без водки приятны для мужчин».
Однако какую на самом деле цель могла приследовать Ксения Анатольевна, видимо, так и останется загадкой для подписчиков. Вполне вероятно, что это просто очередной рекламный пост, за который именитая телеведущая планирует получить приятное вознаграждение. 

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Завидует молодости? Фанаты осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы»

Светская львица сравнила себя с аниматором в нелепом костюме.

3 месяц? Телеведущая «Дом-2» тщательно скрывает беременность

 Юлия Ефременкова скрывает округлые очертания от внимательного взгляда зрителя.

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ