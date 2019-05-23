Заберет ребенка? Антон Гусев хочет, чтобы его сына воспитывала Виктория Романец

Бывший участник Дом-2 переживает, что Евгения Феофилактова вырастит из сына женоподобного «слюнтяя».

В сети появилась информация, что Антон Гусев намерен забрать у Евгении Феофилактовой ребёнка. Вероятно, отец обиделся, что Женя поменяла фамилию ребёнка в Instagram и хочет, чтобы его воспитывала его новая жена Виктория Романец. Девушка на прошлой неделе давала интервью Starhit, в котором сказала, что переживает за своего ребёнка, Евгения уверена, что Даниэля будут дразнить в школе из-за непутёвого отца.

В Instagram-группе «Gavrilovnak1» появилась публикация, на которой написано, что Антон готов судиться за сына и постарается его изолировать от пагубного воспитания бывшей жены. Гусев считает, что сын отстаёт от сверстников, у него очень плохая память и хромает произношение. Отец подчеркнул, что их сын страдает ожирением, которое отслеживается все более очевидно и обвинил в этом Евгению.

«Обожаю мужиков, которые не участвуют в жизни и воспитании ребёнка, орущих при этом какая мать мразь», «Спецом такую статью заказал, чтобы она от него отстала с алиментами», - пишут пользователи в группе.

Многие заступились за Евгению, пользователи считают, что она хорошая мать и если сын попадёт в руки Гусеву, то однозначно пропадёт. Вряд ли Вика Романец обрадуется, что сын Гусева будет жить с ними, девушка привыкла быть в центре внимания, а тут ещё и ребёнок. Самое интересное, что Женя не запрещала Антону общаться с ребёнком, пока его имя не стало фигурировать в скандальных шоу. Он как отец имел возможность заниматься с ребёнком, проводить времени больше, чтобы он не стал женоподобным. Как говорит Гусев, научить банальным приёмам обороны, для мальчиков очень важно уметь постоять за себя, но Антон решил все бросить на самотёк, а теперь обвиняет Феофилактову.