Стал воскресным папой? Бредли Купера заметили с дочкой и Ириной Шейк после расставания

Фанаты актера сделали свежие снимки его семьи, причем Купер и Шейк снова были вместе ради маленькой дочери.

Напомним, что ранее 44-летний голливудский актер и режиссер Брэдли Купер и российская топ-модель Ирина Шейк расстались, не разъясняя причин. Многие считали, что Купер закрутил роман с Леди Гагой, вместе с которой он дебютировал свой новый фильм под названием «Звезда родилась». Было даже опубликовано фото, на котором у Брэдли была замечена помада на лице, точно такая же как у Гаги на губах.

Но видимо, это все-таки останется слухами, так как никакого романа у американского актера с певицей не было. Однако, факт остается фактом, Шейк и Купер больше не вместе, хотя множество пользователей сети умилялись с их маленькой дочери и пары в целом.

Фанаты актера сделали свежие снимки бывших возлюбленных. На них видно, что Брэдли проводит время со своей дочкой, а рядом находится его бывшая возлюбленная Шейк. Все, как у обычной семейной пары. Складывается впечатление, что они проводят время вместе с Шейк только ради того, чтобы дать полноценное воспитание ребенку.

И тем самым, вероятнее всего, Брэдли Купер может стать «воскресным папой», который не живет с семьей, а навещает свою дочь только изредка, чтобы давать хоть какое-то воспитание. Замечено, в частности, что на недавнем тотальном слете модников Met Gala, где Гага как раз деятельно раздевалась до исподнего, Шейк прогуливалась в одиночку. Хотя Купер тоже был приглашен на вычурный раут.