Не дождалась развода. Замужняя Водонаева показала нового мужчину

Бывшая участница «Дома-2», все еще состоящая в законном браке, замечена в окружении Славы Пантерова.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева состоит в браке с продюсером Алексеем Косинусом. Не так давно в сети появилась информация, что пара разводится. В скором времени Водонаева подтвердила слухи в своем Instagram-аккаунте. Правда, официально Алена и Алексей брак еще не расторгли, так что девушка все еще является замужней. По ее словам, на расторжение брака пока не хватает времени.

В Instagram-группе gavrilovnak1 появились скриншоты с Stories Алены. На них Водонаева показалась в окружении сооснователя боксерских клубов Brothers Boxing Club Славы Пантерова. Пользователи посчитали, что Слава Пантеров является новым мужчиной Водонаевой. Видимо, девушка не дождалась развода и уже успела найти замену Алексею Косинусу. Также оказалось, что Пантеров не в первый раз появляется в жизни Алены. Девушка уже делилась фотографиями с молодым человеком в период, когда рассталась с Алексеем Малакеевым. На время брака с Косинусом молодой человек пропал из жизни Водонаевой, а сейчас появился снова. Вполне возможно, что у девушки вспыхнули давние чувства к Славе, и они снова вместе.

Кроме того, хейтеров насторожило, что смена Водонаевой молодых людей может негативно сказаться на психике ее сына. С рождения Богдана в жизни телеведущей был не один мужчина. Мальчику нужен тот, на кого он будет ровняться в будущем, считают пользователи.