Родственники Наташи Королевой не могут часто видеться с певицей из-за военного положения в Украине.

«Да как же так? Ведь вроде все при нем: и юмор, молодость, в глазах и разум светится вселенский…так почему же до сих пор, не остановишь ты войну?», - написал Тарзан в своем Instagram. Кроме того, сам Владимир Зеленский, похоже прекращать военные действия не собирается. В недавнем времени он посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине и заручился поддержкой с запада. Как стало известно, что военные действия в Украине так и не утихают.

Это очень беспокоит супруга Наташи Королевой и саму певицу, поскольку на территории Украины в Киеве сейчас проживает ее сестра Ирина Порывай, более известная в 90-е певица Руся. У сестры Королевой сложилась очень непростая судьба, именно по этой причине имя «Руся» навсегда легло на архивные полки. Певице пророчили хорошую эстрадную карьеру, но в 1988 году у нее родился сын Владимир, который страдал ДЦП. Ирина бросила петь и ушла в семью. Наташа всячески помогала материально, но начались осложнения по здоровью мальчика, он умер в 11-летнем возрасте.

Королева написала для него песню «Ласточка», в которой желала, чтобы ему было легко. Ирина замкнулась в себе и не хотела принимать действительность. Все попытки Наташи помочь ей не увенчались успехом. Потом Руся узнала, что вновь беременна сыном.

Матвей родился и казался очень здоровым ребенком, но в 4-х летнем возрасте врачи сказали – у мальчика аутизм. Ирина поняла, что ее страдания по прошлому ребенку могли передаться этому. Сейчас, Порывай старается поддерживать состояние Матвея, а Наташа неустанно помогает.

В 2006 году Ирина вновь стала мамой, на этот раз дочка – София. К счастью, у девочки не обнаружили никаких генетических заболеваний, что стало наградой за страдания Руси. В настоящее время Наташа Королева очеь часто прилетает в Украину. Но, из-за последних событий видится с сестрой и детьми получается все реже. Вероятно, именно по этой причине Тарзан и прокомментировал бессилие нового президента Украины.

Многие жители надеялись, что избавиться от оккупации с приходом нового правителя, но похоже Зеленского можно тоже отправить в топку к Януковичу и Порошенко.