Не дают видеться с родственниками. Муж Королевой прокомментировал бессилие нового президента Украины

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

Родственники Наташи Королевой не могут часто видеться с певицей из-за военного положения в Украине.

«Да как же так? Ведь вроде все при нем: и юмор, молодость, в глазах и разум светится вселенский…так почему же до сих пор, не остановишь ты войну?», - написал Тарзан в своем Instagram. Кроме того, сам Владимир Зеленский, похоже прекращать военные действия не собирается. В недавнем времени он посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине и заручился поддержкой с запада. Как стало известно, что военные действия в Украине так и не утихают.

Это очень беспокоит супруга Наташи Королевой и саму певицу, поскольку на территории Украины в Киеве сейчас проживает ее сестра Ирина Порывай, более известная в 90-е певица Руся. У сестры Королевой сложилась очень непростая судьба, именно по этой причине имя «Руся» навсегда легло на архивные полки. Певице пророчили хорошую эстрадную карьеру, но в 1988 году у нее родился сын Владимир, который страдал ДЦП. Ирина бросила петь и ушла в семью. Наташа всячески помогала материально, но начались осложнения по здоровью мальчика, он умер в 11-летнем возрасте.

Королева написала для него песню «Ласточка», в которой желала, чтобы ему было легко. Ирина замкнулась в себе и не хотела принимать действительность. Все попытки Наташи помочь ей не увенчались успехом. Потом Руся узнала, что вновь беременна сыном.

 

Матвей родился и казался очень здоровым ребенком, но в 4-х летнем возрасте врачи сказали – у мальчика аутизм. Ирина поняла, что ее страдания по прошлому ребенку могли передаться этому. Сейчас, Порывай старается поддерживать состояние Матвея, а Наташа неустанно помогает.

В 2006 году Ирина вновь стала мамой, на этот раз дочка – София. К счастью, у девочки не обнаружили никаких генетических заболеваний, что стало наградой за страдания Руси. В настоящее время Наташа Королева очеь часто прилетает в Украину. Но, из-за последних событий видится с сестрой и детьми получается все реже. Вероятно, именно по этой причине Тарзан и прокомментировал бессилие нового президента Украины.

Многие жители надеялись, что избавиться от оккупации с приходом нового правителя, но похоже Зеленского можно тоже отправить в топку к Януковичу и Порошенко.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Завидует молодости? Фанаты осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы»

Светская львица сравнила себя с аниматором в нелепом костюме.

3 месяц? Телеведущая «Дом-2» тщательно скрывает беременность

 Юлия Ефременкова скрывает округлые очертания от внимательного взгляда зрителя.

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ