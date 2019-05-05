Бабушка Наташа и дедушка Тарзан. Сын Глушко и Королёвой вскоре может «ошарашить» родителей

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

Единственный сын Архип, начал строить свою личную жизнь с 23-летней моделью

Сергей Глушко может гордиться своим сыном Архипом. До 17 лет парень занимался только учёбой и изучением японской культуры. Многие пользователи сети, полагали, что Архип растёт чересчур «забитым» подростком. Один из тех, который большую часть времени проводит за компьютером и боится посмотреть в сторону девушки. Но недавно, хейтеры вместе с родителями Архипа вздохнули свободно, мальчик влюбился. В своём Instagram, Архип выставил фотографии со своей избранницей. Ею оказалась 23-летняя модель Мария Слугина. Видимо у парня настолько всё серьёзно, что он наконец-то сбрил «подростковый пушок» у себя под носом, а это говорит о многом.

Правда, по фотографии заметно, что Архип ещё неловко обнимает Машу, с какой-то настороженностью. Но пользователи сети, уверены, что папа-стриптизёр научит сына, как обращаться с прекрасным полом. После того, как Архип показал свою девушку общественности, эта юная пара стала поводом для обсуждения. Хейтеры начали рассуждать о том, что сын Сергея Глушко и Наташи Королёвой вскоре может «ошарашить» родителей, новостью о беременности своей подруги. И отныне, вместо Наташи Королёвой и Сергея Глушко, будут бабушка Наташа и дедушка Тарзан.

«Вот и у Наташи с Сергеем сынок подрос, куда бежит время? Не успеете оглянуться, как внука или внучку Вам принесут. У меня, так и произошло», «Здорово, молодые и уже внук или внучка будет. Хотя, Архипу только 17 лет, мальчишки обычно не торопятся за детками», - комментировали пользователи сети.

Если Архип действительно, не будет торопиться, то очень порадует свою маму Наташу. Так, как в одном из интервью, певица призналась в том, что ещё не готова стать бабушкой. А как к этому быть готовой? Ведь статус «бабушки» для женщины - крест на молодости и красоте. Но, как не старайся уйти от этого невозможно. Как долго Королёва пробудет в статусе «ягодки», зависит только от Архипа и его возлюбленной.

Поделиться новостью:
Автор - Ангелина Гордон
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Завидует молодости? Фанаты осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы»

Светская львица сравнила себя с аниматором в нелепом костюме.

3 месяц? Телеведущая «Дом-2» тщательно скрывает беременность

 Юлия Ефременкова скрывает округлые очертания от внимательного взгляда зрителя.

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ