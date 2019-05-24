«Куда ты тявкаешь?»: Алена Водонаева грубо ответила Рите Дакоте

Сегодня, 05:06 \\ Шоу-бизнес

Конфликт между отечественными звездами шоу-бизнеса – Аленой Воданаевой с Айзой Анохиной и Ксенией Бородиной, прокомментировала певица Рита Дакота. Однако девушка получила грубый ответ от Водонаевой: «куда ты тявкаешь?».

 Алена Воданаева славится своим резким характером и жесткими высказываниями. Девушку часто замечают в центре скандальных событий. Многие знают о ее конфликте с Айзой Анохиной и другими селебрити. Эту ситуацию прокомментировала Рита Дакота. Певиц встала на сторону, которая выступает против экс-участницы «Дома-2».

Алену Водонаеву неожиданно удивила реакция Дакоты и ее участие в конфликте. Об этом девушка сообщила в шоу «Ходят слухи», где присутствовала в качестве звездного гостя.

Водонаева отметила, что ей непонятно поведение Дакоты, так как она не причастна к ее взаимоотношениям с бывшими подругами. Более того, по мнению Алены, певица не замечала, как ей долгое время изменял муж, поэтому она не вправе комментировать события личной жизни Водонаевой, а должна пожалеть себя.

«Куда ты тявкаешь?», - грубо поинтересовалась бывшая участница телестройки у Дакоты.

Кроме того, Водонаева напомнила, что раньше была в хороших отношениях с Ритой и поддерживала ее творчество.

Дакота ответила на резкие высказывания Водонаевой в своем микроблоге, где назвала своего оппонента «человеком с нездоровой психикой».

На этой ноте публичные выяснения отношений прекратились. Водонаева оставила без внимания слова Дакоты.

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Автор - Мария Титова
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